ABD'de kayakçılar kar ve havuz ile buluştu
AA - Joseph Prezioso - Güncel
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Kayakçıların su birikintisine girişi Havuzu aşamayan kayakçılar İlginç kostümlü kayakçılar ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Worcester County'de bulunan Westminster kentindeki Wachusett Dağı'nda kış festivali düzenlendi.
Kayakçıların su birikintisine girişi
Havuzu aşamayan kayakçılar
İlginç kostümlü kayakçılar ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Worcester County'de bulunan Westminster kentindeki Wachusett Dağı'nda kış festivali düzenlendi. Farklı kıyafet ve kostümler giyen kayakçılar, kurulan platformdan kaydıktan sonra parkur sonunda bulunan havuzla buluşarak renkli görüntülere sahne oldu.