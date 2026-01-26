Haberler

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Ülke genelinde yaklaşık 90 milyon kişi aşırı soğuk uyarısı altında ve hava koşulları nedeniyle 17 binden fazla uçuş iptal edildi.

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 800 binden fazla kişiye halen elektrik hizmeti verilemiyor.

CNN'in haberine göre, ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkili oluyor.

Kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle ülke genelinde hala 800 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, 17 bini aşkın uçuş iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullarda eğitime ara verildi ya da uzaktan eğitime geçildi.

Yetkililer, fırtınanın etkilerinin günlerce, hatta haftalarca sürebileceğini belirterek, yaklaşık 90 milyon kişinin "aşırı soğuk" uyarısı altında bulunduğunu bildirdi.

Tennessee eyaletinde 3 kişinin "hava koşullarına bağlı nedenlerle" yaşamını yitirdiği, böylece soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle can kaybı sayısının 11'e ulaştığı kaydedildi.

Başkent Washington'da 10 santimetreye, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışının beklendiği uyarısı yapıldı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, dün düzenlediği basın toplantısında, 5 evsizin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini açıklamıştı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin" birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarmıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
