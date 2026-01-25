Haberler

ABD'de 9.000'den Fazla Uçuş Şiddetli Kar Fırtınası Nedeniyle İptal Edildi

Güncelleme:
ABD genelinde yaşanan şiddetli kar fırtınası nedeniyle 9.000'den fazla uçuş iptal edilirken, yaklaşık 140 milyon kişi için fırtına uyarısı yapıldı. Uzun süreli elektrik kesintileri ve ulaşımda aksaklıklar bekleniyor.

WASHINGTON, 25 Ocak (Xinhua) -- ABD genelinde hafta sonu boyunca kalkışa hazır 9.000'den fazla uçuş, kar fırtınası nedeniyle iptal edildi. Ülkenin geniş bir bölümünü etkilemesi beklenen şiddetli fırtınanın, uzun süreli elektrik kesintilerine ve ana ulaşım hatlarında ciddi aksamalara yol açacağı öngörülüyor.

ABD medyasının cumartesi günü bildirdiğine göre, New Mexico'dan New England'a kadar yaklaşık 140 milyon kişi için kar fırtınası uyarısı yapıldı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi ise Teksas'ın doğusundan Kuzey Carolina'ya kadar uzanan geniş bir bölgede yoğun kar yağışı ve felaket düzeyinde buzlanma beklendiği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

