ABD'de 9.000'den Fazla Uçuş Şiddetli Kar Fırtınası Nedeniyle İptal Edildi

WASHINGTON, 25 Ocak (Xinhua) -- ABD genelinde hafta sonu boyunca kalkışa hazır 9.000'den fazla uçuş, kar fırtınası nedeniyle iptal edildi. Ülkenin geniş bir bölümünü etkilemesi beklenen şiddetli fırtınanın, uzun süreli elektrik kesintilerine ve ana ulaşım hatlarında ciddi aksamalara yol açacağı öngörülüyor.

ABD medyasının cumartesi günü bildirdiğine göre, New Mexico'dan New England'a kadar yaklaşık 140 milyon kişi için kar fırtınası uyarısı yapıldı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi ise Teksas'ın doğusundan Kuzey Carolina'ya kadar uzanan geniş bir bölgede yoğun kar yağışı ve felaket düzeyinde buzlanma beklendiği uyarısında bulundu.