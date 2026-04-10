Haberler

AA'ya konuşan Lübnanlı yetkili: "İsrail ile gelecek hafta ABD'de yapılacak görüşmeler müzakere değil hazırlık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnanlı bir yetkili, gelecek hafta ABD'de yapılacak olan İsrail-Lübnan görüşmelerinin müzakereden ziyade hazırlık niteliğinde olduğunu belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise doğrudan müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Lübnanlı üst düzey bir yetkili, ABD'nın ev sahipliğinde İsrail ve Lübnan arasında gelecek hafta ABD'de yapılacak görüşmelerin müzakere değil, hazırlık olduğunu söyledi.

İsmini açıklamak istemeyen Lübnanlı yetkili, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Yetkili. "İsrail ile gelecek hafta ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılması beklenen ateşkes görüşmeleri, müzakere değil, hazırlık niteliğinde" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini ancak ateşkes olmayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

6 ili birden bağlayacak dev proje! Sadece 2 saat sürecek

6 ili birden bağlayacak dev proje! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Gözaltına alınan Emre Fel’den ilk açıklama: Bir yudum alkol dahi içmedim

Gözaltına alınmıştı! Emre Fel: Bir yudum alkol dahi içmedim
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

Kırmızı bültenle aranıyordu, o ülkede yakalandı
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü

Kahreden olay! Temizlik için gitti, canından oldu

Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor

Konferans Ligi'nde Çeyrek Final maçına çıktı! İşte sonuç