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Anket: ABD'lilerin yüzde 37'sinin mutabakatın "İran için daha iyi olduğu" görüşünde

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CBS News ve YouGov anketine göre ABD'lilerin %37'si İran'la varılan mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %78'i çatışmanın bitmesinden yana, %64'ü ise Trump'ın İran politikasını onaylamıyor.

ABD'de yapılan bir anket, ABD'lilerin yüzde 37'sinin varılan mutabakatın "İran için daha iyi olduğunu" düşündüğünü ortaya koydu.

Cbs News ve YouGov tarafından 17-19 Haziran'da, 2 bin 519 ABD'li yetişkinle, İran ile varılan mutabakata ilişkin anket yapıldı.

Anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 37'si mutabakatın "İran için daha iyi olduğunu" düşünürken, yüzde 22'si "ABD için daha iyi" olduğunu ifade etti.

Katılımcıların yüzde 78'i "ABD'nin İran ile çatışmayı bitirmesi", yüzde 22'si ise "İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden" yana olduğunu söyledi.

ABD'nin, İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durdurup durdurmadığı konusunda katılımcıların yüzde 31'i "Evet" derken, yüzde 69'u olumsuz görüş bildirdi.

"İran gelecek aylarda bölgeyi tehdit edecek mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 59'u "muhtemelen/kesinlikle edecek", yüzde 40'ı ise "muhtemelen/kesinlikle etmeyecek" yönünde görüş beyan etti.

"İran'la çatışma ABD'nin yaptığı harcamalara değdi mi?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 31'i "Evet" derken, yüzde 69'u "Hayır" yanıtını verdi.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 36'sı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili durumu yönetme biçimini onaylarken, yüzde 64'ü ise onaylamadığını aktardı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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