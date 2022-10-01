ABD'de Ian Kasırgası, kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdürdü Güncel Haberler ABD'nin Florida eyaletinde etkisi devam eden ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nda 500'den fazla kişinin kurtarıldığı belirtildi. ABD'nin Florida eyaletinde etkisi devam eden ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nda 500'den fazla kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdüren kasırga, Charlotte'de şiddetli rüzgar ve yağmur getirdi. Florida Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, Lee ve Charlotte ilçelerinde kasırga nedeniyle mahsur kalan 500'ün üzerinde kişinin kurtarılarak polis ve askerlerin de yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. Güncel Kaynak: AA / Peter Zay Tam Gemi Şok Denemeleri Charlotte Florida Güncel Haberler

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