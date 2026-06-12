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Ankete göre, ABD'lilerin büyük çoğunluğu hükümetin UFO'lar hakkında bilgi sakladığını düşünüyor

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CBS News anketine göre, ABD halkının yüzde 84'ü federal hükümetin UFO'lar hakkında kamuoyuyla paylaştığından daha fazla bilgiye sahip olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 63'ü başka gezegenlerde akıllı yaşam olduğuna inanırken, yüzde 21'i insanlığın dünya dışı varlıklarla çoktan temas kurduğunu belirtti.

ABD'de yapılan ankete göre, halkın yüzde 84'ü federal hükümetin "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) konusunda kamuoyuyla paylaştığından daha fazla bilgiye sahip olduğuna inanıyor.

Cbs News kanalının 2-4 Haziran'da yürüttüğü anket ile ABD kamuoyunun "dünya dışı yaşam" üzerine görüşleri incelendi.

Buna göre, katılımcıların yüzde 63'ü başka gezegenlerde akıllı yaşam formlarının olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 84'ü federal hükümetin UFO'lar hakkında kamuoyuna açıkladığından daha fazla bilgiye sahip olduğu görüşünü paylaşırken yüzde 16'sı hükümetin elindeki tüm bilgileri paylaştığına inanıyor.

İnsanlığın dünya dışı akıllı yaşam formlarıyla ne zaman temasa geçeceği sorusuna katılımcıların yüzde 21'i "çoktan temas kurulduğu", yüzde 46'sı bunun "gelecekte" olacağı, yüzde 33'ü ise bunun "asla" gerçekleşmeyeceği yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) ve "tanımlanamayan hava fenomeni"ne (UAP) ilişkin yeni belgelerin 8 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşıldığını duyurmuştu.

"war.gov/UFO/" adlı siteden ulaşılabilen belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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