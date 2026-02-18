ABD'de mahkeme kararıyla gözaltı merkezindeki göçmenlere "kutsal gün" ayini yapılacak

ABD'de federal mahkeme kararı doğrultusunda, Katolik din görevlileri gözaltı merkezinde tutulan göçmenlere kutsal gün olarak sayılan "Kül Çarşambası" (Ash Wednesday) vesilesiyle dini hizmet verecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, aylardır Illinois eyaletindeki tesise girişleri engellenen rahipler, Hristiyanlıkta oruç döneminin başlangıcını simgeleyen gün kapsamında göçmenlere komünyon ve kül dağıtma ritüellerini gerçekleştirecek.

Katolik din görevlileri, gelecek dönemde de gözaltı merkezinde tutulanlara düzenli olarak komünyon verecek.

ABD Bölge Yargıcı Robert Gettleman, Kasım 2025'te açılan davaya ilişkin 12 Şubat'ta verdiği kararda, dini görevlilerin göçmenlere yönelik manevi rehberlik faaliyetlerinin hükümet üzerinde "aşırı yük" oluşturmayacağına hükmetmiş, makul bildirim yapılması şartıyla ziyaretlerin engellenemeyeceğini ve sürdürülmesi gerektiğini belirtmişti.

Dava dosyasında, yaklaşık 10 yıldır her cuma günü tesisi ziyaret eden Katolik rahibe ve rahiplerin girişlerinin, Eylül 2025'ten itibaren kısıtlanmaya başlandığı bilgisi yer almıştı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) yetkilileri bu kısıtlamaya gerekçe olarak "güvenlik ve emniyet kaygılarını" ve tesisin göçmenlerin kısa süreli tutulduğu "geçici nitelikte" bir merkez olmasını göstermişti.

"Kül Çarşambası" (Ash Wednesday), birçok Batı Hristiyan mezhebinde kutsal bir dua ve oruç günü olarak kutlanıyor."

Hristiyanlar, bu kutlamanın yapıldığı gün, "insanların ölümlülüğünün ve Hz. İsa'ya duyulan sevginin bir sembolü olarak" alınlarına külden haç çiziyor.