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ABD'de Filistin Yanlısı Protestocular Tutuklandı

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ABD'nin en iyi devlet üniversitelerinden biri olan Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) kampüsündeki 130'dan fazla Filistin yanlısı protestocu Perşembe sabahı, polisin kampüste kurulan bir kampı dağıtmak için harekete geçmesi üzerine tutuklandı.

LOS ANGELES, 3 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin en iyi devlet üniversitelerinden biri olan Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) kampüsündeki 130'dan fazla Filistin yanlısı protestocu Perşembe sabahı, polisin kampüste kurulan bir kampı dağıtmak için harekete geçmesi üzerine tutuklandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Los Angeles Filistin Tutuklama Politika Güncel Haberler

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