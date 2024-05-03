ABD'de Filistin Yanlısı Protestocular Tutuklandı

LOS ANGELES, 3 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin en iyi devlet üniversitelerinden biri olan Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) kampüsündeki 130'dan fazla Filistin yanlısı protestocu Perşembe sabahı, polisin kampüste kurulan bir kampı dağıtmak için harekete geçmesi üzerine tutuklandı.