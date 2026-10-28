ABD'de FEC'in seçim finansmanı sistemi ara seçimlere bir hafta kala devre dışı kaldı

???????ABD Federal Seçim Komisyonunun (FEC) seçim kampanyalarının finansmanına ilişkin bildirimlerin yapıldığı elektronik sisteminin, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere bir hafta kala devre dışı kaldığı bildirildi.

The Washington Post gazetesinin haberine göre, seçim kampanyalarının, siyasi partilerin ve siyasi eylem komitelerinin seçim finansmanına ilişkin raporlarını sunduğu elektronik bildirim sistemindeki sorun, 26 Ekim akşamı incelenmeye başlandı.

FEC yetkilileri, sistemin aynı gece devre dışı kaldığını doğruladı.

Yetkililer, kamuoyunun seçim finansmanına ilişkin sunulan raporları inceleyebildiği internet sitesinin kesintiden etkilenmediğini belirtti.

Bilgi teknolojileri ekibinin hizmeti yeniden sağlamak için çalıştığını aktaran yetkililer, sistemdeki kesintinin nedenine ve olası bir siber saldırı ihtimaline ilişkin açıklama yapmadı.

Seçimlerden önceki 20 gün içinde Temsilciler Meclisi ve Senato adaylarının, bin dolar veya üzerindeki bağışları 48 saat içinde bildirmesi gerekiyor. Siyasi komiteler ve diğer grupların ise kamuoyuna duyurulan ve toplamı bin dolar veya daha fazla olan belirli harcamalarını, duyurudan sonraki 24 saat içinde bildirmesi gerekiyor.

Kaynak: AA