ABD'de eski kreş müdürü çocuklara uyku getiren sakız vermekle suçlandı Güncel Haberler ABD'nin Indiana eyaletindeki Indianapolis şehrinde bir eski kreş müdürü, çocuklara, ebeveynlerinin rızası olmadan melatoninli (uyku hormonlu) sakızlar vermekle suçlandı. ABD'nin Indiana eyaletindeki Indianapolis şehrinde bir eski kreş müdürü, çocuklara, ebeveynlerinin rızası olmadan melatoninli (uyku hormonlu) sakızlar vermekle suçlandı. Mahkeme belgelerine göre, papaz David Faulk, polise, Cumberland'daki New Life Kilisesine bağlı kreşin müdürü 52 yaşındaki Tonya Rachelle Voris ve bir çalışanın, 1 ila 4 yaşlarındaki 17 çocuğa, ebeveynlerinin izni olmadan melatoninli sakızlar verdiğini öğrendiğini söyledi. Faulk, Voris'in durumu itiraf etmesinden sonra kovulduğunu ancak diğer kişinin hala kreşte çalıştığını kaydetti. Voris, gözetimindeki çocukların bakımındaki ihmali ve sorumsuzca davranışlarından ötürü, 17 suçtan yargılanacak. Bazı ebeveynler, polise, çocuklarında uyumakta güçlük çekme ve vücutlarında kızarıklık gibi yan etkiler gördüklerini bildirdi. Hapishane kayıtlarına göre Voris, gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Indiana Güncel Haberler

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