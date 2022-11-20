Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de eşcinsellerin toplandığı kulübe düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Güncel Haberler

ABD'de eşcinsellerin toplandığı kulübe düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü

ABD'nin Colorado eyaletinde, eşcinsellerin bir araya geldiği gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

ABD'nin Colorado eyaletinde, eşcinsellerin bir araya geldiği gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Colorado Springs Polis Sözcüsü Pamela Castro, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabaha karşı söz konusu gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını belirten Castro, saldırganın yaralı olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Castro, saldırının nedeninin henüz belirlenmediğini ve soruşturmanın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortaklaşa yürütüldüğünü aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Colorado Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title