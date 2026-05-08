ABD'de dün siber saldırıya uğrayan eğitim sistemine büyük ölçüde erişilebildiği belirtildi

ABD'deki bazı üniversiteleri olumsuz etkileyen siber saldırının ardından, eğitim platformu Canvas'ta sorunların büyük ölçüde giderildiği bildirildi. Saldırıyı üstlenen 'ShinyHunters' hacker grubu, etkilediği okullar arasında Penn State ve Columbia gibi önde gelen üniversiteleri de kapıyor.

ABD'de bazı üniversitelerde dün eğitimi sekteye uğratan siber saldırının ardından küresel eğitim platformu Canvas'ta erişim sorunlarının büyük ölçüde giderildiği açıklandı.

Yerel medyadaki haberlere göre, dünya genelinde okullarda kullanılan eğitim platformu Canvas, dün siber saldırı nedeniyle hizmet dışı kaldı.

Saldırı sebebiyle ABD'deki Penn State, Columbia ve California üniversitesinin de aralarında bulunduğu birçok okulda eğitim öğretim süreci sekteye uğradı.

Öte yandan, Canvas'ın geliştirici Instructure şirketinin internet sitesinden yapılan açıklamada, siber saldırı doğrulanarak platformun halihazırda çoğu kullanıcı için erişime açık olduğu belirtildi.

Haberlerde, "ShinyHunters" adlı hacker grubunun, söz konusu siber saldırının sorumluluğunu üstlendiği iddia edildi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
