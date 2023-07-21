ABD'de Ebeveynler Okullarda Cinsel Derslerden Muaf Tutma Hakkı İstiyor

NEW ABD'nin Maryland eyaletinde toplanan yüzlerce ebeveyn, okullarda çocuklarını cinsel derslerden muaf tutma hakkının geri getirilmesi çağrısında bulundu.

Montgomery İlçesi Devlet Okullarında (MCPS), LGBT hakkında cinsel içeriklerin bulunduğu müfredatın okutulmasına karşı olan farklı inanç mensubu anne babalar, Rockville kentinde bir araya gelerek, ilçe okullarında daha önce isteğe bağlı olan söz konusu derslere katılım hakkının geri verilmesi için protesto gösterisi düzenledi.

Farklı inançlara sahip birçok Amerikalının destek verdiği protestoda konuşmacılar, bu konunun sadece Hristiyan, Müslüman veya Yahudileri değil, Cumhuriyetçi veya Demokrat, her anne babayı ilgilendirdiğini vurguladı.

Saatlerce süren gösteri sonunda uzun bir kortej oluşturan göstericiler, "Çocuklarımızı kurtarın", "Çocuklarımız için sesimizi yükseltiyoruz", "Din özgürlüğünü koru" yazan dövizler taşıdı.

Protestoya katılan sivil toplum örgütü liderleri, MCPS yönetiminin, LGBT konuları dahil cinsel içerikli dersleri yıllardır seçmeli olarak verdiğine ancak geçen yıl itibarıyla bu dersleri zorunlu hale getirilmesinin inanç özgürlüğüne aykırı olduğuna değindi.

CAIR, yetkilileri özür dilemeye çağırdı

Maryland'deki protestoya güçlü destek veren Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), geçen günlerde, Montgomery ilçesinden iki yetkiliyi, MCPS'de eğitim gören Müslüman çocuklar ve ebeveynleri hakkındaki aşağılayıcı sözleri için özür dilemeye çağırdı.

Ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk kuruluşu olan CAIR, MCPS'nin söz konusu içeriğin eğitimini zorunlu kılmasının bazı ebeveynlerin dini inançlarını ihlal etmeye zorlayacağına inandıklarını belirterek, Rockville'deki protestoya desteğini açıkladı.

Protestoya katılan CAIR Maryland Direktörü Zainab Chaudry, "Bu etkinlik, okul sistemimizin, inançlarımızla çelişen içeriği halkın katılımına fırsat vermeden, tek taraflı olarak devre dışı bırakma, haklarını tek taraflı iptal etme kararından endişe duyan ilçedeki aileler tarafından düzenlenmişti. Bu yüzden, seslerinin duyulduğundan emin olmak için bugün buradayız." diye konuştu.

Protestoya destek veren Amerikalı sivil aktivist Scott Peters ise, "Bence (protesto etkinliği) gerçekten ABD'yi temsil ediyor ve hepimizin bildiği gibi Hristiyanlar, Katolikler, Müslümanlar ve Yahudiler olarak haklarımızı savunmak için bir araya gelebiliriz. Hepimizin çok benzer düşüncelere ve ailevi değerlere sahip olduğunu biliriz. Herkesi burada görmek beni gerçekten gururlandırıyor." ifadelerine yer verdi.

MCPS'nin kararının ABD Anayasasının 1. Maddesi'ne aykırı olduğunu savunan Erdem Koalisyonu kurucularından Kareem Mounib de, "Çocuklarımızı bu müfredatın dışında tutma olasılığımızı kaldırdılar. Bunun nedenini sormak için buradayız." dedi.

Konuşmacılar, ABD'nin başka eyaletlerinde ailelerin çocuklarını söz konusu müfredattan muaf tutma hakkının tanındığını belirtti.