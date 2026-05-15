ABD Sınır Devriyesi Şefi Banks istifa etti

ABD Sınır Devriyesi Şefi Michael Banks, görevinden istifa ederek ailesine vakit ayırmak istediğini açıkladı. Trump yönetiminin sınır politikalarındaki son değişiklikler kapsamında gerçekleşen istifa, sınır güvenliğindeki liderlik değişiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD'de, düzensiz göçmenlerle mücadelenin önemli kurumları arasında yer alan İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Sınır Devriyesinin Şefi Michael Banks, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Banks, ABD medyasına yaptığı açıklamada, görevinden bugünden itibaren ayrıldığını, bundan sonra ailesine vakit ayırmak istediğini belirtti.

Fox News'e konuşan Banks, "En güvensiz, felaket ve kaotik sınırdan, bu ülkenin gördüğü en güvenli sınıra doğru gemiyi tekrar doğru rotaya soktuğumu hissediyorum. 37 yılın ardından artık yönetimi devretme zamanı, ailemle ve hayatla vakit geçirme zamanı." ifadelerini kullandı.

Banks'ın istifasını doğrulayan ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komiseri Rodney Scott, bugün itibarıyla emekli olan Sınır Devriyesi yöneticisi için "Şeflik yaptığı süre boyunca sınır, kaostan bugüne kadar kaydedilen en güvenli sınıra dönüştürüldü." dedi.

ABD medyası ise bu istifanın, Donald Trump yönetiminin sınır politikalarıyla ilgili son değişiklikler kapsamında gerçekleştiğini öne sürdü.

Söz konusu istifa, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarını sıkılaştırma önlemlerini uygulayan yetkililer arasında yaşanan son liderlik değişikliği oldu.

Banks daha önce eski ABD Başkanı Joe Biden dönemi sınır politikalarından duyduğu hayal kırıklığını gerekçe göstererek kurumdan emekli olmuş ancak Trump döneminde tekrar görevine dönmüştü.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
