ABD'de Demokratların olası başkan adayları, İsrail yanlısı lobi AIPAC ile "mesafe" açıklamaları yapıyor

ABD'de 2028'de düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yarışması olası görülen Demokrat Partili siyasetçiler, son dönemde İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi (AIPAC) lobisiyle aralarına "mesafe koyduklarına" yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Politico internet sitesinin haberine göre, ABD'de Demokrat seçmenler arasında İsrail'e yönelik tutumun değişmeye başlaması, Demokrat siyasetçileri de etkiliyor.

Ülkede 2028'de düzenlenecek seçimlerde Beyaz Saray için yarışması muhtemel görülen Demokrat siyasetçiler arasında AIPAC'le bağlantıları bulunmadığına yönelik söylemler artıyor.

Söz konusu başkanlık yarışında Demokratların en önemli aday adaylarından biri olarak öne çıkan California Valisi Gavin Newsom, verdiği bir demeçte, AIPAC'ten şimdiye kadar "hiç bağış almadığını" ve "asla da almayacağını" söyledi.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro'nun Sözcüsü, Demokrat Vali'nin "AIPAC'ten hiç para ya da destek almadığını" açıkladı.

Kentucky Valisi Andy Beshear'in sözcüsü de "AIPAC, Vali Beshear'e asla katkıda bulunmamıştır ve asla bulunmayacaktır." ifadesini kullandı.

AIPAC'ten yakın zamana kadar bağış aldığı belirtilen Demokrat Senatör Cory Booker ise AIPAC'in ve diğer siyasi lobilerin fonlarını almayı bıraktığını bildirdi.

Bir diğer Demokrat Senatör Ruben Gallego da geçen hafta "artık AIPAC parası almayacağına yemin ettiğini" vurgulayarak, lobinin desteğini almayı "şu anda İran ve Gazze'de yaşananları onaylamak" olarak nitelendirdi.

Yahudi Demokratlardan da mesafe açıklamaları geldi

Önceden lobiyi destekleyen ya da lobinin desteğini alan Yahudi kökenli Demokratlar da son dönemde AIPAC'e yönelik eleştirilerde bulunuyor.

Illinois Valisi JB Pritzker, "bu grupla artık hiçbir ilişkisinin olmasını istemediğini" söyledi.

Demokrat Senatör Elissa Slotkin de verdiği bir demeçte "2022'den bu yana AIPAC'ten hiçbir destek almadığını" açıkladı.

NBC News televizyonunun, ABD'li seçmenlerle 27 Şubat-3 Mart'ta yaptığı ankette, İsrail'e karşı Filistin'e "sempati duyduğunu" söyleyen Demokratların oranının yüzde 67 olduğu belirlenmişti.