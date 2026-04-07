ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Cotton, Arkansas topçu tugayının Orta Doğu'ya konuşlanacağını belirtti

ABD'nin Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton, Arkansas eyaletine bağlı 142. Topçu Tugayı personelinin, Orta Doğu'ya konuşlanmak üzere yola çıktığını bildirdi.

Cotton, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Arkansas eyaletine bağlı 142. Topçu Tugayı personelinin Orta Doğu'ya konuşlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Arkansas halkının söz konusu personelin hizmetlerinden dolayı minnettar olduğunu belirten Cotton, "Bugün, Arkansas'ın 142. Saha Topçu Tugayı'na mensup cesur erkek ve kadınlar, Orta Doğu'ya doğru yola çıkıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD doğu saatiyle salı akşamı 20.00'ye kadar İran'la bir anlaşmaya varmış olmayı umduğunu belirtmiş, anlaşma sağlanmaması durumuna ilişkin ise "Bütün ülke (İran) tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir." ifadesini kullanmıştı.

İran'a yönelik daha önceki tehditlerini yineleyen ABD Başkanı, anlaşma sağlanmaması halinde, "Bir planımız var; yarın gece saat 12'ye kadar İran'daki her köprü yerle bir edilecek, İran'daki her elektrik santrali devre dışı kalacak ve bir daha asla kullanılamayacak." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
