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ABD'de Cadılar Bayramı saldırılarında en az 6 ölü, Dallas'ta 4 kişi hayatını kaybetti

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ABD'de Cadılar Bayramı sırasında farklı kentlerin eğlence bölgelerinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 6 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Dallas'ın Deep Ellum bölgesindeki üç ayrı saldırıda 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı; polis saldırılar arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

ABD'de "cadılar bayramı" sırasında farklı kentlerin eğlence bölgelerinde meydana gelen silahlı saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Texas eyaletinin Dallas kentindeki Deep Ellum bölgesinde meydana gelen üç ayrı silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Dallas Polis Şefi Daniel Comeaux, söz konusu saldırıların birbiriyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını belirtti.

Saldırıların nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Comeaux, bazı kişilerin gözaltına alındığını ve sorgulandığını ifade etti.

Comeaux, "Bu gerçekten çok geniş bir olay. Olay alanı oldukça geniş. Şu anda gözaltına aldığımız bazı kişileri sorguluyoruz, buradaki tüm silahlı saldırılarda nasıl bir bağlantı olduğunu hala anlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Illinois eyaletinde meydana gelen saldırılarda 1 kişi öldü

Illinois eyaletinin Bloomington kentinde de Illinois Wesleyan Üniversitesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Yetkililer, olayda 6 kişinin daha hayati tehlikesi bulunmayan şekilde yaralandığını, ancak bu kişilerin silahla vurulup vurulmadığının henüz netleşmediğini kaydetti.

Ayrıca Delaware eyaletinin Newark kentinde ise Delaware Üniversitesi kampüsü yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

ABD'nin Alabama eyaletinde futbol maçı sonrası stadyum yakınındaki bir caddede yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı.

Eyaletteki Birmingham Şehri Polis Departmanı Şefi Michael Pickett gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel "Magic City Classic" futbol maçı sonrası Legion Field stadyumu yakınında silahlı saldırı düzenlendiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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