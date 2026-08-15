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Aynı uçuş numaralı iki uçak çarpışmaktan kurtarıldı

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- Kontrolör biri Phoenix'ten kalkan, diğeri Chicago'dan gelen ve birbirine doğru hareket eden aynı uçuş numarasına sahip iki uçağı farklı irtifalara yönlendirdi

ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde hava trafik kontrolörü, aynı uçuş numarasına sahip iki uçağı fark edip uçakları farklı irtifalara yönlendirerek olası bir kazayı önledi.

Olayla ilgili ses kaydına göre kontrolör biri Phoenix'ten kalkan, diğeri de Chicago'dan gelen ve her ikisi de American 2482 çağrı işaretini kullanan uçakların birbirlerine uygun mesafede seyretmesi için çaba harcadı.

Kontrolör, birbirlerine doğru hareket eden uçakları, güvenli şekilde seyretmeleri için farklı irtifalara yönlendirdi.

Kontrolör, uçaklar arasında mesafe kalması amacıyla kalkış yapan uçağın pilotuna fazla yükselmemesi talimatını verdi.

Her iki uçağın farklı irtifalarda uçmasını sağlayan kontrolör, uçakların havada çarpışmasını bu şekilde önlemiş oldu.

Kontrolör, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "25 yıldır hava trafiğiyle uğraşıyorum. Aynı çağrı işaretiyle neredeyse birbirine yaklaşan iki uçak hiç görmedim. Bu oldukça inanılmaz." dedi.

American Airlines yaptığı açıklamada, "Hava trafik kontrolörlerinin ve pilotlarımızın titizliği ve profesyonelliği, gerekli mesafenin her zaman korunmasını ve sorunun tespit edilip çözülmesini sağladı. Her iki uçuş da güvenli ve olaysız bir şekilde devam etti" ifadesini kullandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve American Airlines, olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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