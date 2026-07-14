ABD'de askeri helikopter Washington'a acil iniş yaptı
ABD Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter, başkent Washington'da henüz bilinmeyen bir nedenle çimlik alana acil iniş yaptı. Olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi, helikopterde hasar olup olmadığı ve mürettebat sayısı açıklanmadı.
ABD'de askeri helikopterin henüz bilinmeyen nedenle başkent Washington'a acil iniş yaptığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Hava Kuvvetlerine ait helikopterin yerel saatle 22.15 sıralarında çimlik alana iniş yaptığı görüldü.
İnişin ardından kolluk kuvvetleri olay yerine intikal ederken, helikopterin neden acil durum inişi yaptığı henüz netlik kazanmadı.
Helikopterde hasar olup olmadığına ve mürettebat sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Damla Delialioğlu