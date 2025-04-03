Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı

Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı
ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi

Trump Türkiye'yi de pas geçmedi! İşte yeni gümrük vergisi oranı
Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Dev derbinin galibi Cimbom
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı

Maç sonuna damga vuran anlar! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı

ABD'de Araştırma Harcama Kesintilerine Dava

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Halk Sağlığı Derneği, Başkan Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik yaptığı harcama kesintilerinin 'siyasi güdümlü' olduğuna dair Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne (NIH) dava açtı. Kesintilerin bilime dayalı süreci ihlal ettiği ve hibelerin yeniden sağlanması gerektiği ifade edildi.

ABD'de araştırmacılar, Başkan Donald Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik yaptığı harcama kesintilerinin "siyasi güdümlü" olduğunu savunarak, kesintileri yapan Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) dava açtı.

Davacılardan Amerikan Halk Sağlığı Derneği (APHA) isimli araştırma kurumundan yapılan açıklamada, NIH'in şubatta araştırmalara yapılan federal hibelerde kesinti yapmaya başladığı ve yüzlerce projenin bilimsel olarak geçerli bir sebep sunulmadan iptal edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik yaptığı harcama kesintileri "siyasi güdümlü" şeklinde nitelendirilerek, kesintileri yapan NIH'e dava açıldığı belirtildi.

Federal hibelerde kesinti yapılmasının NIH'in bilime dayalı inceleme sürecini, ABD Kongresi'nin sağlık alanında eşitsizlikle mücadele yönündeki talimatlarını ve bazı federal düzenlemeleri ihlal ettiği savunulan açıklamada, hibelerin yeniden sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, hibelerin kesilmesi nedeniyle bazı projelerin yarıda kaldığı ve bunun vergilerin "boşa harcanması" anlamına geldiği kaydedildi.

NIH'den 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, kurumun araştırma amaçlı üniversite ve tıp merkezlerine önemli fon sağlayan, çok sayıda federal hibe verdiğine işaret edilerek, hibe kalemlerinde "tesisler" ve "yönetim" olarak tanımlanan "dolaylı maliyetler" için kesintiye gidileceği duyurulmuştu.

New York Times, 18 Şubat'taki bir haberinde yaklaşık 1200 NIH çalışanının işine son verildiğini yazmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.