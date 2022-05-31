ABD'de Anma Günü Resmi Geçidi - Haberler

ABD'de Anma Günü Resmi Geçidi
Xinhua - Güncel
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WASHINGTON, 31 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'de, Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen geçit töreni görülüyor, 30 Mayıs 2022. Mayıs'ın son Pazartesi günü kutlanan Anma Günü, ABD'de federal tatil. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)
WASHINGTON, 31 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'de, Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen geçit töreni görülüyor, 30 Mayıs 2022. Mayıs'ın son Pazartesi günü kutlanan Anma Günü, ABD'de federal tatil. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)
Xinhua / Güncel