ABD'de Anma Günü Resmi Geçidi - Haberler

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ABD'de Anma Günü Resmi Geçidi

Xinhua - Güncel
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ABD'de Anma Günü Resmi Geçidi

WASHINGTON, 31 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'de, Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen geçit töreni görülüyor, 30 Mayıs 2022. Mayıs'ın son Pazartesi günü kutlanan Anma Günü, ABD'de federal tatil. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)

WASHINGTON, 31 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'de, Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen geçit töreni görülüyor, 30 Mayıs 2022. Mayıs'ın son Pazartesi günü kutlanan Anma Günü, ABD'de federal tatil. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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