ABD'de benzin fiyatları son 4 yılın zirvesinde

LOS ANGELES, 1 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki bir benzin istasyonunda akaryakıt fiyatlarının görüldüğü tabela, 30 Nisan 2026.

Küresel gerilimlerin etkisiyle ABD genelinde ortalama benzin fiyatları son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülke genelinde fiyatların en yüksek olduğu Kaliforniya'da ise perşembe günü ortalama benzin fiyatları galon başına 6 ABD dolarını aştı.

60 milyondan fazla üyesi bulunan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Amerikan Otomobil Birliği'nin verilerine göre, ülke genelinde galon başına ortalama fiyatlar bir hafta içinde 27 sent artışla 4,3 dolara yükseldi. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)

