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ABD'de 2026'da 132 yılın en sıcak yazı yaşandı

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 2026 yazını ülke tarihinde kaydedilen "en sıcak yaz" dönemi olarak açıkladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 2026 yazını ülke tarihinde kaydedilen "en sıcak yaz" dönemi olarak açıkladı.

NOAA, ağustos ayı verilerini içeren sıcaklık raporunu yayımladı.

Rapora göre, NOAA 132 yıllık tarihinde (resmi ve sistematik hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1895 yılından günümüze) ABD'de en sıcak yaz mevsimini bu yıl kaydetti.

Bu yılın sıcaklık ortalaması, 74,4 fahrenheit (23,5 santigrat) oldu ve bu değer ortalamanın 3 derece üzerinde.

Ayrıca ABD'de bu yıl "en sıcak ağustos" ayı da yaşandı.

Kaynak: AA
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