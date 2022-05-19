ABD'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde yapılan kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiği Misyon Şefi Sinan Ertay, KKTC'nin Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı ve Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Hazar İbrahim, büyükelçilik bahçesindeki Atatürk heykelinin önüne çelenk bıraktı.

TRT'nin bu yıl 19 Mayıs için hazırladığı film gösterimi ile devam eden törende, İkinci Katip Orhun Demirel, Silahlı Kuvvetler Kara Ataşesi Albay Ahmet Durgut ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Zehra Özgen de günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Törene, Washington'da yaşayan bazı Türk vatandaşları ve yabancı misyon temsilcileri de katıldı.