ABD, Çin'e ait 38 kültürel eseri iade etti

Çin ve ABD, Çin'e ait kültürel eserlerin ABD'ye yasadışı yollardan girmesini önlemek amacıyla Ocak 2009'da mutabakat zaptı imzalamıştı.

NEW YORK, 18 Nisan (Xinhua) -- ABD, Çin'e ait 38 kültürel eseri Çarşamba günü Çin tarafına iade etti.

Manhattan Bölge Savcılığı, New York'taki Çin Başkonsolosluğu'nda düzenlenen teslim töreninde kültürel nesneleri Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi'nden bir heyete teslim etti.

Çin ve ABD, Çin'e ait kültürel eserlerin ABD'ye yasadışı yollardan girmesini önlemek amacıyla Ocak 2009'da bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Zaptın geçerlilik süresi 14 Ocak'tan itibaren üçüncü kez uzatıldı.