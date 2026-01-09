ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'den Türkiye'ye F-35 Mesajı: "Rus Sistemleri Kesin Engel Teşkil Ediyor"

(ANKARA) – ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Türkiye'nin envanterindeki Rus yapımı savunma sistemlerinin F-35 savaş uçağı alım sürecini tıkadığını belirterek, bu durumu "aşılması zor bir engel" olarak nitelendirdi. Huckabee ayrıca Hamas'ı uyararak, "örgütün silahsızlanmaması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sert tepkisiyle karşılaşabileceğini" söyledi.

İsrail'in i24NEWS televizyonuna röportaj veren ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bölgesel gelişmeleri değerlendirirken Türkiye-ABD ilişkilerinin kritik başlıklarından biri olan F-35 programına değindi. Huckabee, "Ankara'nın elinde Rus menşeli askeri ekipmanlar (S-400) bulunduğu sürece F-35 satışının veya teslimatının mümkün görünmediğini" ifade etti.

Türkiye'nin F-35 programına geri dönüş ihtimalini değerlendiren Huckabee, "mevcut koşullarda sürecin ilerlemesinin zor olduğunu" aktardı.

Huckabee, "Bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini öngörmüyorum. Bunun temel nedenlerinden biri, Türkiye'nin hala Rus yapımı askeri sistemlere sahip olmasıdır. Bu durum, F-35 satışı açısından bizim tarafımızda kesin bir engel teşkil ediyor" şeklinde konuştu.

Büyükelçi ayrıca, İsrail'in F-35 filosuna ve bölgesel askeri üstünlüğüne ilişkin endişelere de yanıt vererek, "ABD ile İsrail arasındaki mevcut anlaşmaların Tel Aviv'in niteliksel askeri üstünlüğünü korumayı garanti ettiğini" belirtti.

Türkiye'nin Gazze'deki rolü ve Hamas'a "Trump'ı test etmeyin" uyarısı

Türkiye'nin Gazze'deki savaş sonrası süreçte barış gücü veya garantör olarak yer alma ihtimaline de değinen Huckabee, İsrail'in güvenlik endişelerine dikkat çekti. Huckabee, "İsrailliler bunu 'kaldıramayacakları' bir risk olarak gördüğü sürece, Türkiye'nin katılımının gerçekleşeceğini sanmıyorum" dedi.

Büyükelçi ayrıca, Hamas'ın silahsızlanması konusunda net bir uyarıda bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "Hamas silahlarını bırakabilir, ülkeyi terk edebilir ya da Başkan Trump'ın kararlılığını test edebilir. İkinci seçeneği denemelerini tavsiye etmem" dedi.