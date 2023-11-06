ANKARA'da Diyanet-Sen üyeleri, Gazze'deki sivil ölümlerine ilişkin ABD Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek açıklaması yaptı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Diyanet-Sen üyesi 200 kişi, Çankaya ilçesindeki ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. 'Soykırıma hayır. Büyük şeytan ABD, haydut İsrail, zulmünüzde boğulacaksınız' yazılı pankartın arkasında toplanan grup, tekbirler getirip, 'Ankara'dan Gazze'ye direnişe bin selam', 'Katil İsrail, soykırımcı ABD', 'Katil ABD, Filistin'den defol' diye sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Başkanı Ali Yıldız Güven, "Soykırımı himaye ve organize eden, yangına körükle giden ABD'yi uyarıyoruz. Soykırıma destek için İsrail'e koşan, 'ABD Dışişleri Bakanı olarak değil; bir Yahudi olarak buraya geldim' diyen, 4 bin çocuğun katili Antony Blinken'i Türkiye'de istemiyoruz. Ülkemizin mübarek şehit kanlarıyla sulanmış tertemiz toprağını kanlı ayaklarıyla kirletmeden defolup, gitmelidir. Diyanet-Sen olarak, soykırıma karşı Gazze halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Zulme karşı mazlumların safında mücadeleye devam edeceğiz. Gerçekleri haykırmaya, mazlumlara ses olmaya, vicdanın sesi olmaya Gazze direnişinin yanında durmaya devam edeceğiz. Ankara'dan Gazze'deki kahraman direnişi selamlıyoruz" dedi.

Grup, açıklamanın ardından üzerinde Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği bayrakları bulunan 2 tabutu, büyükelçiliğin bahçesine bıraktı.