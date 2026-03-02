Haberler

Bahreyn'deki ABD Büyükelçiliği kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu

Güncelleme:
ABD'nin Manama Büyükelçiliği, bölgedeki gerilimler nedeniyle süresiz olarak kapalı kalacağını duyurdu. Vatandaşlarına, başkentteki otellerin olası saldırılara hedef olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin Manama Büyükelçiliği, süresiz olarak kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu ve vatandaşlarını başkent Manama'daki otellere yönelik olası saldırılar konusunda uyardı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devam eden bölgesel gerilimler nedeniyle Bahreyn'deki ABD Büyükelçiliği şu anda kapalı kalmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin normal faaliyetlerine ne zaman döneceğine ilişkin bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı kaydedildi.

ABD vatandaşlarına "dikkatli ve teyakkuz halinde olmaları" çağrısında bulunan Büyükelçilik, özellikle Manama'daki otellerin potansiyel hedef olabileceği uyarısında bulunarak, bu otellerde konaklamaktan kaçınılmasını tavsiye etti.

Büyükelçilik, İran'ın 28 Şubat'tan bu yana süren ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak başlattığı saldırılar nedeniyle dünden beri kapalı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen
