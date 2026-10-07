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ABD Başkanı Trump, Rusya'daki salgın şüphesini biyolojik silaha bağlamıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da ortaya çıkan salgın şüphesinin biyolojik silah kaynaklı olduğunu düşünmediklerini ve yakında öğreneceklerini belirtti. Rusların durumun kontrol altında olduğu açıklamasını anımsatan Trump, bugün Putin ile telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da ortaya çıkan salgın şüphesinin "biyolojik bir silah" kaynaklı olduğunu düşünmediklerini ve durumun kontrol altında olduğunu umduklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Rusya'daki salgın şüphesinin "biyolojik bir silah olup olmadığı" yönündeki soruya, "Biz öyle düşünmüyoruz. Yakında öğreneceğiz ama biz öyle düşünmüyoruz." yanıtını verdi.

Rusların, durumun kontrol altında olduğunu açıkladığını anımsatan Trump, "Umuyoruz ki bu çok gelişmiş, çok akıllı bir sistemdir ve onlar da durumun tamamen kontrol altında olduğunu söylüyor. O yüzden umarız ki öyle değildir." değerlendirmesini yaptı.

Kovid-19 salgınının başlangıcındaki benzer bir hissiyata sahip olup olmadığı sorulan Trump, Çin'in de Rusya'nın da bu süreçlerde kamuoyuna fazla açıklama yapmadıklarını ve "her şeyin kontrol altında olduğunu" ifade ettiklerini belirtti.

Trump, salgın şüphesiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ne zaman görüşeceği sorusuna ilişkin, "Bugün ayarlanmış bir telefon görüşmemiz olacak. Bugün Putin'in doğum günü." dedi.

Rusya'da İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanallarında ise aynı gün bir veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasının ardından özel önlemlerin uygulandığı bildirilmişti.

Trump, dünkü açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok yakında bir telefon görüşmesi yapacağını dile getirmişti.

Kaynak: AA
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