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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı "istedikleri an bitirebileceklerini" belirterek, ara seçimlerde Kongre'de çoğunluğu sağlayan Demokrat Partililerin "ellerindeki kazancı kayba çevireceğini" savundu.

Trump, The New York Post gazetesine verdiği mülakatta İran ile savaşı değerlendirdi.

Ocak 2027'de Demokratların Kongre'de çoğunluğu elinde tutması nedeniyle İran'da "askeri seçeneklerinin kısıtlı olabileceğine" işaret eden Trump, "Bir kazancı alıp kayba çevirecekler." dedi.

Trump, İran'a yönelik saldırı çabaları için Ocak 2027'nin sonuna kadar "fon bulunduğunu" söyleyerek, "Bu savaşı istediğimiz zaman bitirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna saldırısı nedeniyle İran'ın tazminat davası açacağına ilişkin haberler hakkında Trump, "Ben de onların öldürdüğü insanlar nedeniyle tazminat istiyorum." dedi.

Kaynak: AA