ABD Başkanı Trump, İran'la nükleer anlaşma sağlanana kadar deniz ablukasının süreceğini belirtti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD'nin endişelerinin giderildiği bir anlaşma kabul edilene kadar bu ülkeye yönelik deniz ablukasını devam ettireceğini söyledi.

Amerikan Axios haber platformuna telefonla röportaj veren ABD Başkanı Trump, İran'la olası anlaşma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran'ın kendilerine yaptığı "önce Hürmüz Boğazı'nın açılması, nükleer anlaşmanın sonraya bırakılması" yönündeki son öneriyi kabul etmediklerini dile getirdi.

İran limanlarına yönelik deniz ablukasının süreceği mesajını veren Trump, "İranlılar anlaşmak istiyorlar. Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Ben (ablukayı kaldırmak) istemiyorum çünkü onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump, nükleer silahla ilgili ABD'nin endişelerini gideren bir anlaşmayı İran kabul edene kadar bu ülkeye yönelik deniz ablukasının süreceğini belirtti.

İran'ın limanlarına yönelik ablukanın "bombalamaktan" daha etkili olduğunu düşündüğünü aktaran ABD Başkanı, "Tıkanmış domuz gibi boğuluyorlar. Durum onlar için daha da kötüye gidecek. Nükleer silaha sahip olamazlar." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının Tahran'ın petrol stokları üzerinde ciddi baskı yarattığını ve bu ülkenin her gün ciddi bir ekonomik kayba uğradığını savunarak, İran'ın bu durumu sürdüremeyeceğini ve anlaşmak istediğini savundu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?

Gittiği ülkede lafı açık açık söyledi: Daha neyi bekliyorsunuz?
Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi

Görüntü İstanbul'dan! Yüzlerce aracın tek bir ortak özelliği var