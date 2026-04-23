ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma konusunda "dünya kadar zamanının" olduğunu belirtti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma yapmak için "dünya kadar" zamanı olduğunu, buna karşı asıl Tahran'ın üzerinde zaman baskısı bulunduğunu savundu.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma yapmak için "dünya kadar" zamanı olduğunu, buna karşı asıl Tahran'ın üzerinde zaman baskısı bulunduğunu savundu.

Abd Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amerikan medyasının İran haberlerine tepki gösterdi.

New York Times (NYT) ve CNN'e atıfta bulunan Trump, bu tür medya kuruluşlarının kendisini İran konusunda "zayıf" göstermeye çalıştığını öne sürerek, bu haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Abd Başkanı, "İran'la olan savaşı (eğer buna savaş denebilirse) bitirmek için 'sabırsızlandığımı' düşünenlere şunu belirtmek isterim, ben muhtemelen bu pozisyonda bulunmuş en az baskı altında olan kişiyim. Benim dünya kadar zamanım var ama İran'ın yok." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, İran'a yönelik ablukasının "çok sağlam" şekilde sürdüğünü kaydeden Trump, "Zaman onların lehine işlemiyor. Anlaşma sadece ABD, müttefiklerimiz ve dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
