ABD Başkanı Trump, İran için kolay mı zor yol mu kararını vereceğini söyledi

ABD Başkanı Trump, İran için kolay mı zor yol mu kararını vereceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirterek süreci 'kolay yoldan mı zor yoldan mı' halledeceklerini söyledi. Trump, İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunu da yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirterek, "Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" dedi.
Trump, Ohio eyaletinde gerçekleştireceği miting için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken İran'la savaş konusunda ABD'nin ne durumda olduğu yönündeki soruya Trump, "İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" yanıtını verdi.
ABD Başkanı daha sonra İran'ın "nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği" yönünde bir yorumda bulundu.