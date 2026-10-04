Haberler

ABD Başkanı Trump, İran için kolay mı zor yol mu kararını vereceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirterek süreci 'kolay yoldan mı zor yoldan mı' halledeceklerini söyledi. Trump, İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunu da yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirterek, "Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" dedi.

Trump, Ohio eyaletinde gerçekleştireceği miting için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken İran'la savaş konusunda ABD'nin ne durumda olduğu yönündeki soruya Trump, "İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" yanıtını verdi.

ABD Başkanı daha sonra İran'ın "nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği" yönünde bir yorumda bulundu.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta ibra kararı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersun Yanal'dan Montella'ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin

Montella'ya görülmemiş tepki: Verin tazminatını, yollayın gitsin
PAEM soruları sızdırıldı iddiası bambaşka çıktı! 2 kişi gözaltında

"Polis amirleri sınavının soruları sızdırıldı" iddiası bambaşka çıktı
Batman'da yağışın ardından gökkuşağı kent üzerinde kartpostallık görüntü oluşturdu

Kartpostallık görüntüler Türkiye'den
9 aylıkken babası şehit olmuştu! Eyüphan sünnet düğününe babasının adını taşıyan TOMA ile gitti

9 aylıkken babası şehit olmuştu! Düğününe o araçla gitti
Beşiktaş yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi

Süper Lig devi yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi
Geniş Aile'nin Yetersiz Ulvi'siydi! Son halini görenler tanıyamadı

Geniş Aile'nin Yetersiz Ulvi'siydi! Son halini görenler tanıyamadı
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...

Hayatının şokunu Belçika'da yaşadı: Lan seni...