ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeleri "boğazın açılması için" desteğe çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, enerji ihtiyacını Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerle karşılayan ülkelere seslenerek, "Ekonomileri bizimkinden çok daha fazla Hürmüz Boğazı'na bağlı olan diğer ülkeleri burayı koruma konusunda teşvik ediyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Trump-Kennedy Center yönetim kurulu toplantısı öncesinde basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.

İran'ın askeri kabiliyetlerini önemli ölçüde yok ettikleri iddiasını yineleyen Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamak için kullandığı birçok gemiyi de vurduklarını söyledi.

Tahran'ın halen boğazı mayınlayıp mayınlamadığını tam olarak bilmediklerini kaydeden ABD Başkanı, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme yeteneğini ciddi şekilde zayıflattık. 30'dan fazla mayın döşeme gemilerini imha ettik." diye konuştu.

Trump'tan Çin, Japonya ve Güney Kore'ye de çağrı

ABD'nin dışarıdan petrol ithal etmeye ihtiyacının olmadığını ve Hürmüz Boğazı'ndan toplam petrol alımlarının sadece yüzde 1'i kadar petrol geçtiğini belirten Trump, "Ekonomileri bizimkinden çok daha fazla Hürmüz Boğazı'na bağlı olan diğer ülkeleri burayı koruma konusunda teşvik ediyoruz. Çin yüzde 90, Japonya yüzde 95, Güney Kore yüzde 35." değerlendirmesini yaptı.

Trump, söz konusu ülkelerin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinin de petrol ihtiyacını karşılamada Hürmüz Boğazı'na ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, ABD'nin bu boğazı yıllardır "bedavaya" koruduğunu ve şimdi ilgili ülkelerin öne çıkması gerektiğini ifade etti.

"Birçok ülke Hürmüz Boğazı konusunda yardıma geleceklerini söyledi bana, bazıları çok istekli, bazıları ise o kadar değil, bazıları da yardıma gelmeyecek." yorumunu yapan Trump, kendilerinin NATO'ya her zaman yardım ettiğini, ancak ABD'nin ihtiyacı olduğunda NATO ülkelerinin yardıma gelmediğini savundu."

İran'ın savunma sanayisi altyapısını çökerttik

İran'da 7 bine yakın hedefi İsrail ile birlikte vurduklarını anlatan Trump, "İran'ın savunma sanayisi altyapısını çökerttik, füze ve insansız hava aracı kapasitesini yeniden inşa etme imkanı neredeyse sıfıra indi. Şu anda kağıttan kaplan İran'la uğraşıyoruz, birkaç hafta önce öyle değillerdi ama şu anda öyleler." şeklinde konuştu.

Hark Adası'nda boru hatları hariç her şeyi vurduk

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı geçişleri noktasında önemli olan İran'a ait Hark Adası'nı "adeta yerle bir ettiklerini" savundu.

Adadaki boru hatları hariç her şeyi vurduklarını kaydeden ABD Başkanı, boru hatlarını yok etmediklerini aksi durumda yeniden inşa etmenin çok uzun zaman alacağını söyledi.

Trump'tan İngiltere'ye Hürmüz Boğazı tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini aktaran Trump, Fransa'nın Hürmüz konusunda ABD'ye yardım etmesini beklediğini ifade etti.

İngiltere konusunda bir kez daha şikayette bulunan ABD Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İngiltere beni çok şaşırttı çünkü iki hafta önce onlara, 'Neden bize gemi göndermiyorsunuz?' demiştim. Gerçekten bunu yapmak istemiyorlar. Birleşik Krallık'a kızgınım, ancak bence onlar da bu sürece dahil olacaklar. Hatta bu sürece büyük bir şevkle katılmalılar. Yıllardır NATO aracılığıyla bu ülkeleri koruyoruz."

İran yapay zekayı savaş stratejisi olarak kullanıyor

Diğer yandan Trump, bir soru üzerine İran'ın yapay zekayı kullanarak sanki Amerikan gemilerini ve Tel Aviv'i vurmuş gibi göstermeye çalıştığını iddia etti.

Bunların doğru olmadığını gördüklerini vurgulayan Trump, USS Abraham Lincoln uçak gemisini İran tarafından vurulmuş gibi gösteren videoların dolaştığını, ancak bunların yapay zeka ile üretilmiş görseller olduğunu hemen anladıklarını söyledi.

Trump, yine de Tahran'ın bu konuda başarılı olduğunu ve bu araçları bir savaş stratejisi olarak kullandığını dile getirdi.

Mücteba Hamaney'in ağır yaralandığı iddiası

ABD Başkanı Trump, İran'da ilk lider halkasını hedef aldıklarını ve ardından ikinci grubu da vurduklarını savunarak, şimdi yeni liderlerin ve temsilcilerin kimler olduğunu bilmediklerini vurguladı.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in nerede olduğunu kimsenin bilmediğini ifade eden Trump, "Mücteba Hamaney'in ciddi şekilde yaralandığını, hatta bir bacağını kaybettiğini söyleyenler var, hatta bazı kişiler onun öldüğünü söylüyor." yorumunu yaptı.

İran'ın Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi ülkelere füzelerle saldıracağını beklemediklerini anlatan Trump, bu duruma şaşırdıklarını, ancak söz konusu ülkelerin de İran'a saldırılar yapmaya başladıklarını belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.