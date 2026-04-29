ABD Başkanı Trump, BAE'nin OPEC'ten ayrılma kararından memnun

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ayrılma kararını memnuniyetle karşıladığını ve bu adımın petrol fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Artemis 2" ekibini Beyaz Saray'da kabul ettiği görüşmede, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

BAE'nin OPEC'ten ayrılma kararını nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt veren Trump, alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD Başkanı, "Bence bu harika bir şey. (BAE Devlet Başkanı) Muhammed'i (bin Zayid) çok iyi tanıyorum, çok zeki biridir ve muhtemelen kendi yolunda ilerlemek istiyor. Bu iyi bir şey. Sonuçta bunun petrol fiyatlarını düşürmek açısından iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Söz konusu kararın ABD açısından herhangi bir sorun teşkil etmediğini belirten Trump, kendilerinin de bazen OPEC ile sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı