ABD Başkanı Trump: Amerikalıların İngilizlerden Daha Yakın Dostu Yok

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık Kralı 3. Charles ile eşi Kraliçe Camilla için Beyaz Saray'da düzenlenen karşılama töreninde, "Bağımsızlığımızı kazandığımızdan bu yana geçen yüzyıllar boyunca, Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostları olmadı. Aynı dili konuşuyoruz, aynı değerleri paylaşıyoruz ve askerlerimiz, kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan ikiz bayraklar altında aynı olağanüstü medeniyeti birlikte savunmuşlardır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine ziyarette bulunan Birleşik Krallık Kralı 3. Charles ile eşi Kraliçe Camilla, Beyaz Saray'da Trump ve eşi Melania Trump tarafından geniş katılımlı bir törenle karşılandı. Trump ile Kral Charles, tören alanındaki askeri birlikleri selamladıktan sonra iki ülkenin ulusal marşları çalındı.

Winston Churchill ile Franklin Roosevelt arasında 1941 yılında yapılan Atlantik Şartı toplantısına atıfta bulunan Trump, "Ulusumuzun tarihteki benzersiz bağı ve rolüne dair bu anlayış, özel ilişkimizin özüdür ve bunun daima böyle kalmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılama töreninin ardından Trump ve Kral 3.Charles'ın programlarının basına kapalı olması bekleniyor. Kral Charles, bugün ABD Kongresi'nde hitap edecek. Bu konuşma, bir İngiliz hükümdarının 1991'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından Kongre'ye ikinci hitabı özelliğini taşıyor. Kral 3.Charles ve Kraliçe Camilla, Trump'ın daveti üzerine ABD'ye yaptıkları üç günlük ziyaret, ABD'nin Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazanmasının 250'nci yıl dönümüne kısa bir süre kala yapılıyor. Ayrıca söz konusu ziyaret, 3.Charles'ın Kral olarak yaptığı ilk devlet ziyareti özelliğini taşıyor.

Kaynak: ANKA