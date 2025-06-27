Donald Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz

Donald Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için kritik bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında "Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 2 yıldır İsrail saldırılarının sürdürdüğü Gazze'ye ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Trump, ateşkes sinyali verdi.

TARİH VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, " Gazze'de ateşkesin yakın olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde ateşkesin sağlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail basını, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda anlaştığını yazmıştı.

Haberlerde plan kapsamında aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da bulunduğu dört Arap ülkesinin Hamas'ın yerine Gazze Şeridi'ni ortaklaşa yöneteceği, Hamas lider kadrosunun sürgüne gönderileceği ve tüm rehinelerin serbest bırakılacağı bir anlaşmada mutabık kalındığı ifade edilmişti.

Yine İsrail basınında Gazze'den göç etmek isteyen Filistinlilerin adı açıklanmayan birkaç ülke tarafından kabul edileceği belirtilmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

Reis ayarı vermiş natoda :)

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Haber Yorumlarıoguz ates:

kimse kaldı mı Gazze de 55 bin cana kıyıldı bizde buradan onları destekledik burgerking Starbucks Zara vb boykot mağazalarına bol bol para kazandırdık onlarda bedava israillilere yemek vererek aç burakmadılar bizim sayemizde ekonomileri asla çökmedi aynı savaşı Türkiye yapsa 50 yıl geri gider IMF ye 50 milyar dolar borç yapar ilk başta herseye yüzde 1000 zam gelirdi ilk darbeyi kendi esnafımız milletimize yapardı CHP de Tayyip'i suçlar idam edilsin derdi

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Haber YorumlarıDoğu Eşrefoğlu:

israil e doğrudan müdahale olmadan oradaki kardeşlerimizin temel insanlık haklarına kavuşması zor. çünkü muhattap vahşiler, caniler topluluğu olunca anlaşma yapılmasından birşey çıkmaz.

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Haber YorumlarıUğur Çetin:

Hamas gitmeden İsrail ve Filistin arasında barış olmaz

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Haber YorumlarıMr Camel:

israil iran savaş neticenin sonun maliyeti israil füzelerden büyük darbeler almış abd ateşkes demesinin altında erdoğan değil israil in kötü durumda olmasından kaynaklanıyor akp trolleri erdoğanı boyundan övmek girişimleri komedi

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