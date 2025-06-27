ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 2 yıldır İsrail saldırılarının sürdürdüğü Gazze'ye ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Trump, ateşkes sinyali verdi.

TARİH VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, " Gazze'de ateşkesin yakın olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde ateşkesin sağlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail basını, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda anlaştığını yazmıştı.

Haberlerde plan kapsamında aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da bulunduğu dört Arap ülkesinin Hamas'ın yerine Gazze Şeridi'ni ortaklaşa yöneteceği, Hamas lider kadrosunun sürgüne gönderileceği ve tüm rehinelerin serbest bırakılacağı bir anlaşmada mutabık kalındığı ifade edilmişti.

Yine İsrail basınında Gazze'den göç etmek isteyen Filistinlilerin adı açıklanmayan birkaç ülke tarafından kabul edileceği belirtilmişti.