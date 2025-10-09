Trump, İsrail ve Hamas Gazze'de Ateşkes Planını Onayladı
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını açıkladı. Bu önemli gelişme, bölgede uzun süredir devam eden çatışmaların sona ermesi için umut vadediyor. Tarafların durumu değerlendirdiği belirtilirken, ateşkesin uygulanmasına ilişkin detaylar ise henüz netlik kazanmadı.
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel