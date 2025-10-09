Trump, İsrail ve Hamas Gazze'de Ateşkes Planını Onayladı

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını açıkladı. Bu önemli gelişme, bölgede uzun süredir devam eden çatışmaların sona ermesi için umut vadediyor. Tarafların durumu değerlendirdiği belirtilirken, ateşkesin uygulanmasına ilişkin detaylar ise henüz netlik kazanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu

Donald Trump duyurdu! Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında anlaşma sağlandı

Donald Trump duyurdu! Hamas ve İsrail ateşkes için anlaştı
