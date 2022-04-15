ABD Başkanı Biden'den Putin'e "enerji fiyatları" eleştirisi
AA - Kyle Mazza - Güncel
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ABD Başkanı Biden'ın açıklaması ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina eyaletinin Greensboro kentinde düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Biden'ın açıklaması ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina eyaletinin Greensboro kentinde düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya Başkanı Vladimir Putin'i eleştirerek enerji fiyatların yükselişinin sebebi olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını gösterdi.