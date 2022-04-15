ABD Başkanı Biden'den Putin'e "enerji fiyatları" eleştirisi - Haberler

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ABD Başkanı Biden'den Putin'e "enerji fiyatları" eleştirisi

AA - Kyle Mazza - Güncel
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ABD Başkanı Biden'ın açıklaması ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina eyaletinin Greensboro kentinde düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Biden'ın açıklaması ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina eyaletinin Greensboro kentinde düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya Başkanı Vladimir Putin'i eleştirerek enerji fiyatların yükselişinin sebebi olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını gösterdi.

ABD Başkanı Biden'den Putin'e enerji fiyatları eleştirisi

ABD Başkanı Biden'den Putin'e enerji fiyatları eleştirisi

ABD Başkanı Biden'den Putin'e enerji fiyatları eleştirisi

ABD Başkanı Biden'den Putin'e enerji fiyatları eleştirisi

AA / Kyle Mazza - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Kuzey Carolina, Joe Biden, Güncel, Haberler

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