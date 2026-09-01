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Vance'ten El-Sayed'e sert eleştiri: 'Rogers'ı Senato'ya gönderin'

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Michigan'da Mısır asıllı Demokrat senatör adayı Abdul El-Sayed'i hedef alarak Cumhuriyetçi Mike Rogers'a oy istedi. Seçimi kazanması halinde ilk Müslüman senatör olacak El-Sayed, İsrail'e yönelik soykırım eleştirileriyle biliniyor.

NEW ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Michigan'ın Demokrat senatör adayı Mısır asıllı Abdul El-Sayed'i eleştirerek, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers için oy istedi.

Vance, Michigan eyaletindeki Sterling Heights kentinde seçim kampanyasına katıldı.

ABD'de kasımda yapılacak ara seçimlerde Michigan'dan Demokrat senatör adayı olan Mısır asıllı Abdul El-Sayed'e yüklenen Vance, seçmenlerden Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'a oy vermeleri çağrısında bulundu.

Vance, kendisini dinleyen kalabalığa "Kasımdaki seçimlerde Sayed'i reddedin ve Mike Rogers'ı ABD Senatosuna gönderin." diye seslendi.

Tam adı Abdulrahman Mohamed El-Sayed olan ve kısaltılmış şekliyle Abdul El-Sayed ismini kullanan Mısır asıllı Müslüman aday, 5 Ağustos'ta Michigan'da yapılan ön seçimlerde rakibi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'ı geride bırakarak Demokrat Partinin adayı olarak yarışı kazanmıştı.

Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu ve tıp doktoru olan El-Sayed, ülkede kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin adaylığını kazanan eski Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers ile yarışacak.

El-Sayed, kazanması halinde ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman senatör olacak.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendiren El-Sayed, İsrail'e sağlanan kaynakların, ABD'de sağlık, konut ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA
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