ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'a olası saldırıların uzun savaşa dönüşme ihtimali olmadığını söyledi Açıklaması

Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasındaki müzakereler sonrası olası askeri saldırıların ardından uzun süreli bir savaşın yaşanmayacağını belirtti. Vance, askeri ve diplomatik seçeneklerin hala masada olduğunu ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran konusunda hem askeri hem diplomatik seçeneklerin hala masada olduğunu söyleyerek, olası saldırıların ardından ülkesinin Orta Doğu'da yıllarca sürecek ve sonu görünmeyen bir savaşın içine sürüklenmesine "ihtimal olmadığını" belirtti.

Vance, dün ABD ile İran heyetleri arasında Cenevre'de yapılan müzakerelerin ardından Washington Post gazetesine verdiği demeçte, İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran konusunda ne karar vereceğini bilmediğini" belirten Vance, olası seçenekler arasında hem askeri saldırılara hem de "diplomatik çözümlere" işaret etti.

Öte yandan, Vance, olası saldırının düzenlenmesinden sonraki süreci değerlendirerek "Orta Doğu'da yıllarca sürecek ve sonu görünmeyen bir savaşın içinde olacağımıza ihtimal yok." dedi.

Vance, "Geçmişteki hataları tekrarlamaktan kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama geçmişin derslerinden aşırı ders almaktan da kaçınmalıyız. Bir başkan, askeri bir çatışmayı eline yüzüne bulaştırdı diye bir daha askeri çatışmaya giremeyeceğimiz anlamına gelmez." diye konuştu.

Kendisini yabancı askeri müdahalelere şüpheyle bakan biri olarak gördüğünü ifade eden Vance, bu tanımlamanın Trump'a da uyacağını savundu.

Vance, "Sanırım hepimiz diplomatik seçeneği tercih ediyoruz. Ancak bu İranlıların ne yapacağına ve ne söyleyeceğine bağlı." ifadesini kullandı.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, 26 Şubat'ta Cenevre'de yeniden bir araya gelmişti. Müzakerelere aracılık eden Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığını ve tarafların ülkeleriyle istişarelerden sonra yeniden bir araya geleceğini bildirmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, bazı konularda anlaşmaya yakın olduklarını belirtmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
500

