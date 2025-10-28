ABD Başkan Yardımcısı Vance: Ateşkes Hala Geçerli

(ANKARA)- ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanına rağmen taraflar arasında yürürlükte olan ateşkesin hala geçerli olduğunu söyledi.

Vance, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ateşkes sürüyor. Bu, ara sıra küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin, Hamas'ın ateşkesi ihlal etmesi halinde İsrail'in misilleme yapmasını beklediğini belirten Vance, buna rağmen "Başkanın barışçıl tavrının süreceğini" vurguladı.

Vance, bölgede yaşanan gerginliğin ateşkesi tamamen sona erdirmediğini, anlaşmanın genel çerçevesinin korunduğunu ifade etti.