ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la Yapılacak Görüşmeler İçin Pakistan'a Vardı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler için Pakistan'ın İslamabad kentine ulaştı. Vance, umutlu olduğunu belirtmesine rağmen İran’ın olası oyalama taktiklerine karşı dikkatli olacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. Vance, havalimanında Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir tarafından karşılandı.

Air Force 2 uçağıyla İslamabad Havalimanı'na inen Vance'ı Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Münir karşıladı. Vance, ABD heyetiyle birlikte konaklayacağı yere geçti.

Washington'dan dün akşam ayrılan ABD heyetinde, ABD Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'ın da bulunduğu bildiriliyor. Vance, hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeler için "umutlu olduğunu" belirtmiş, ancak "İran ABD'yi oyalamaya kalkarsa buna olumlu yaklaşmayacaklarını" söylemişti.

İran heyeti, Meclis Başkanı Muhammed Bagher Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğinde gece saatlerinde İslamabad'a varmış, savaşın ilk gününde bir okula yönelik ABD saldırısında hayatını kaybeden kız öğrencilerin yanan okul çantalarının fotoğraflarını da beraberinde getirmişti. Böylece altı haftadır süren savaşın ardından hem ABD hem de İran tarafı ilk kez kalıcı barışa yönelik diplomatik çabaları başlatmış oluyor. Müzakerelerde yalnızca İran cephesi değil, Lübnan'ın da mevcut ABD-İran ateşkesine dahil edilip edilmeyeceği konusu uzlaşması zor başlıklar arasında sıralanıyor.

Kaynak: ANKA
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

