Haberler

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'den Gazze Açıklamaları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin 24 saat içinde serbest bırakılabileceğini ve ABD'nin bölgeye asker göndermeyeceğini duyurdu. Orta Doğu'da barışın eşiğinde olunduğunu vurguladı.

NEW ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin 24 saat içinde serbest bırakılabileceğini ve ABD'nin Gazze'ye asker göndermeyeceğini bildirdi.

Vance, ABD medyasına açıklamalarda bulundu.

ABC'de This Week adlı programda konuşan Vance, Gazze'de tutulan 20 İsrailli esirin 24 saat içinde, büyük ihtimalle de ABD saati ile yarın sabah serbest bırakılabileceğini söyledi.

Vance, " Orta Doğu'da gerçek barışın eşiğindeyiz." ifadesini kullanarak, Gazze'de yürürlüğe giren "barış konusundaki çabaları" nedeniyle ABD'nin diplomatlarıyla gurur duyması gerektiğini belirtti.

Gazze'de ateşkes kapsamında ABD'nin İsrail'e 200 asker göndereceği haberleri konusunda da Vance, bölgede ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı birliklerin bulunduğunu söyledi.

Vance, "Niyetimiz veya planımız Gazze'de veya İsrail'de asker bulundurmak değil. Orada biraz yanlış haberler oldu ancak bu barışın kalıcı olmasını sağlamak için izleme yapacağız." şeklinde konuştu.

NBC'ye verdiği mülakatta da Vance, ABD'nin Gazze'de veya İsrail'de sahaya asker koymayacağını, CENTCOM üzerinden, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin, İsrail askerlerinin belirtilen sınırda durmasının ve insani yardımların geçişinin izleneceğini tekrarladı.

Vance, birçok İslam ülkesinin Gazze'de güvenlik için asker göndermeyi teklif ettiğini hatırlatarak, sahada ABD askerlerine ihtiyaç olmadığını belirtti ve Gazze'de ateşkesin kalıcı olması için yapılacak daha çok iş bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
İki şehirler arası otobüs firması arasında kanlı husumet

İki şehirler arası otobüs firması arasında kanlı husumet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
İki şehirler arası otobüs firması arasında kanlı husumet

İki şehirler arası otobüs firması arasında kanlı husumet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.