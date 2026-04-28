ABD Basını: Trump, İran'ın Yeni Barış Önerisinden Memnun Değil

WASHINGTON, 28 Nisan (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın son barış önerisinden memnun olmadığı bildirildi. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının sona erdirilmesi ve nükleer programına ilişkin sürecin sonraki müzakerelere bırakılması önerisinde bulunmuştu.

ABD basınının Beyaz Saray'dan bazı yetkililere dayandırdığı pazartesi günkü haberlerine göre, Trump aynı gün İran'ın önerisini görüşmek üzere Beyaz Saray'da üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle toplantı düzenledi.

CNN'in toplantıya katılan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Trump'ın, İran'ın ABD'ye birkaç gün önce ilettiği öneriyi kabul etme ihtimali bulunmadığı belirtildi.

The New York Times'a konuşan başka bir yetkili ise Trump'ın, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilemeyeceğini sık sık dile getirdiğine dikkat çekerek, önerinin kabul edilmesinin, Trump'ın zaferini gölgeleyebileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da pazartesi günü Fox News'e verdiği röportajda, İran'ın yeni önerisinin, "beklediklerinden daha iyi olduğunu" ifade ederek, yapılacak anlaşmada Tahran'ın nükleer silah geliştirmesinin mutlaka engellemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı

Halk diken üstünde! Kent merkezine inip çok sayıda kişiyi yaraladı
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Yıldız isim gidiyor mu? Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Ömrü 10 gün, koparmanın cezası araba parası

Ömrü 10 gün, koparmanın cezası araba parası