ABD Basını: Trump, İran'ın Yeni Barış Önerisinden Memnun Değil

WASHINGTON, 28 Nisan (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın son barış önerisinden memnun olmadığı bildirildi. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının sona erdirilmesi ve nükleer programına ilişkin sürecin sonraki müzakerelere bırakılması önerisinde bulunmuştu.

ABD basınının Beyaz Saray'dan bazı yetkililere dayandırdığı pazartesi günkü haberlerine göre, Trump aynı gün İran'ın önerisini görüşmek üzere Beyaz Saray'da üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle toplantı düzenledi.

CNN'in toplantıya katılan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Trump'ın, İran'ın ABD'ye birkaç gün önce ilettiği öneriyi kabul etme ihtimali bulunmadığı belirtildi.

The New York Times'a konuşan başka bir yetkili ise Trump'ın, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilemeyeceğini sık sık dile getirdiğine dikkat çekerek, önerinin kabul edilmesinin, Trump'ın zaferini gölgeleyebileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da pazartesi günü Fox News'e verdiği röportajda, İran'ın yeni önerisinin, "beklediklerinden daha iyi olduğunu" ifade ederek, yapılacak anlaşmada Tahran'ın nükleer silah geliştirmesinin mutlaka engellemesi gerektiğini vurguladı.

