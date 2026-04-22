INDOPACOM: İran'a karşı savaş başarısı, Asya'da caydırıcılık açısından oldukça önemli olacak

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) Komutanı Amiral Samuel Paparo, ülkesinin " İran'a karşı savaş başarısının" Asya bölgesinde caydırıcılık açısından oldukça önemli olacağını belirtti.

ABD basınındaki habere göre Paparo, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesine yaptığı açıklamada, INDOPACOM unsurlarının, İran'a saldırılar ve İran gemilerinin engellenmesi dahil bazı operasyonlarda doğrudan yer aldığını kaydetti.

INDOPACOM birliklerinin Orta Doğu'da edindikleri "savaş derslerini gelecekteki operasyonlarına" uygulayabileceklerini belirten Paparo, "İran'a karşı savaş başarısının" Asya'da caydırıcılık açısından oldukça önemli olacağını dile getirdi.

Paparo, "Çin'in görmesini istediğim şey, ABD'nin, saldırganlığa karşı kapasite ve irade kullandığıdır ve bunu hiçbir şekilde sorgulamalarını istemiyorum. Bu da caydırıcılığı destekler ve caydırıcılık en yüksek görevimiz." dedi.

Çin ordusunun, "ABD ve İsrail'in Tahran'a karşı askeri operasyonlarını izleyip dersler çıkardığını" savunan Paparo, Çin'in bölgedeki "saldırgan eylemlerinin tatbikat değil, (Tayvan ile) potansiyel zorla birleşme için prova" olduğunu ileri sürdü.

Hint-Pasifik bölgesini "21. yüzyılın belirleyici stratejik alanı" olarak nitelendiren Paparo, Japonya'nın bölgede "ABD ittifak ağının merkezi parçası" olduğunu ve bu ülkenin bölgede "dönüştürücü liderlik sergilediğini" belirtti.

Askeri kapasiteler için "daha hızlı üretin" çağrısı

INDOPACOM bünyesinde hangi askeri kapasitelere ihtiyaç duyduğu sorusuna yönelik Paparo, "Yeterli amfibi gemimiz yok. Yeterli su üstü muhribimiz yok. Kesinlikle yeterli saldırı denizaltımız yok ve gidişatımız yanlış yönde." ifadesini kullandı.

Ülkesinin hipersonik füze, insansız hava aracı ve deniz mayınlarını "daha hızlı üretmesi" gerektiğini söyleyen Paparo, "Mevcut üretim takvimleri, işletme giderleriyle ve küresel güvenlik ortamındaki tehditlerle uyumsuzluk gösteriyor." diye konuştu.

Çin'in nükleer cephaneliğinin gelecek 5 yıl içinde yaklaşık iki katına çıkabileceği öngörüsünde bulunan Paparo, "Bu kapasitelerin üstesinden gelmeliyiz. Taktik nükleer kuvvetler dahil ABD'nin nükleer caydırıcılığının modernizesine devam etmeliyiz." dedi.

Pekin ile Pyongyang arası "askeri işbirliğinin derinleştiğine" işaret eden Paparo, Çin'in, robotik alan dahil "kolayca silah olarak kullanılabilecek ve önemli avantajlar elde edebilecek teknolojik ilerlemeleri" konusunda uyarıda bulundu.