ABD Askeri Uçağı Japonya'da Acil İniş Yaptı

Güncelleme:
ABD Hava Kuvvetlerine ait V-22 Osprey tipi askeri nakliye uçağı, Japonya'nın Şizuoka eyaletindeki Hamamatsu Hava Üssü'ne acil iniş yaptı. Olayda maddi hasar ya da yaralanma bildirilmedi. Japonya'da Osprey'lere yönelik endişeler artıyor.

ABD Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağının Japonya'da askeri havalimanına acil iniş yaptığı bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait V-22 Osprey tipi askeri nakliye uçağı uyarı ışığının yanmasının ardından Şizuoka eyaletindeki Hamamatsu Hava Üssü'ne acil iniş yaptı.

Olayda maddi hasar ya da yaralanma bildirilmedi.

Başkent Tokyo'ya yakın Yokota Hava Üssü'nde konuşlu olduğu belirtilen uçağın uçuş amacı ve rotası açıklanmadı.

Şizuoka Eyalet Valiliği açıklamasında, Japonya'da konuşlu ABD Kuvvetlerinden (US Forces in Japan) olayın soruşturulması ve tekrarının önlenmesi için gerekli adımların atılmasını istedi.

Osprey'e yönelik kaygılar

Japonya'da Kasım 2023'te 8 ABD askerinin yaşamını yitirdiği kazadan sonra V-22 Osprey'lerin bir süreliğine yerde tutulmasına karar verilmişti.

ABD Hava Kuvvetleri Aralık 2023'teki açıklamasında, Japonya'da konuşlu yüzlerce V-22 Osprey tipi uçağın yere indirildiği duyurulmuştu.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da 2023'te Osprey tipi uçaklar kaynaklı meydana gelen ölümcül kazalar ülkede kaygılara yol açıyor.

Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, uçak benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.

