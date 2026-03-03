Haberler

İran'a Yönelik Saldırılarda Ölen ABD Askerlerinin Sayısı 6'ya Çıktı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik saldırılarda yaşamını yitiren ABD askerlerinin sayısının 6 olduğunu duyurdu. Operasyonlar devam ediyor.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda ölen ABD askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "2 Mart saat 16: 00 itibarıyla, 6 ABD askeri çatışmada hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen 2 askerin naaşını kurtardı. Büyük çaplı muharebe operasyonları devam etmektedir. Ölen askerlerin kimlikleri, yakınlarına haber verildikten 24 saat sonra açıklanacaktır." denildi.

