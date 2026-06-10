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CENTCOM: Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a karşı saldırılar düzenlemeye başladık

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran tarafından düşürülen Apache helikopterine karşılık olarak meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, olayı büyütmediğini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıkladı.

CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.

Komutanlık, açıklamasında, "CENTCOM, dün ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutanın ( Donald Trump ) talimatıyla bugün saat 17.00'de (ABD Doğu Saati) İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Abd Başkanı Donald Trump, olayla ilgili sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." açıklamasını yapmıştı.

Wall Street Journal gazetesine telefonla kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Apache helikopterinin düşürülmesini gözünde "fazla büyütmediği" mesajını vermişti.

Trump, açıklamasında, "Bu olay o kadar da büyük bir mesele değil. Pilotlar iyi durumda." değerlendirmesini yapmıştı.

Öte yandan Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan ABD'li yetkililer, helikopterin pilotlarının Amerikan ordusuna ait bir deniz dronu tarafından kurtarıldığını ifade etmişti.

Axios'a açıklama yapan bir başka yetkili ise söz konusu olaya, İran'a ait bir dronun Apache helikopterine çarpmasının neden olduğunu, ancak bunun kasıtlı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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